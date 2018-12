I 100 giocatori più forti del 2018 secondo il The Guardian: poca Serie A

Il The Guardian ha stilato la classifica dei 100 giocatori più forti del 2018: poche sorprese sul podio, tanta Premier e poca Serie A

Come da tradizione, il The Guardian ha stilato la classifica dei 100 giocatori più forti del 2018. Zero sorprese ai primi posti, il trend è quello degli ultimi premi più prestigiosi. Interessante traslare questa graduatoria ai club: esce fuori che di questi 100 giocatori, 15 vengono dalla Serie A (7 sono della Juve), 29 dalla Liga e ben 37 dalla Premier League. I club più rappresentati sono, in ordine: 12 Real, 11 City, 9 Barcellona, 7 Juventus e Atletico, 6 Liverpool, Psg, Tottenham, Chelsea, 3 Bayern, Napoli, Arsenal, United, 2 Inter, Ajax, B. Dortmund, Lione, 1 Lazio, Roma, Milan, Everton, Eintracht, Psv, Stoccarda, Valencia, River Plate, Leicester.

Ecco la classifica completa:

1 Luka Modric Real Madrid

2 Cristiano Ronaldo Juventus

3 Lionel Messi Barcellona

4 Kylian Mbappé Psg

5 Mohamed Salah Liverpool

6 Antoine Griezmann Atletico Madrid

7 Eden Hazard Chelsea

8 Kevin De Bruyne Manchester City

9 Harry Kane Tottenham

10 N’Golo Kanté Chelsea

11 Neymar Psg

12 Raphaël Varane Real Madrid

13 Ivan Rakitic Barcellona

14 Luis Suárez Barcellona

15 Sergio Agüero Manchester City

16 Paul Pogba Manchester United

17 Sergio Ramos Real Madrid

18 Marcelo Real Madrid

19 Sadio Mané Liverpool

20 David Silva Manchester City

21 Edinson Cavani Psg

22 Toni Kroos Real Madrid

23 Roberto Firmino Liverpool

24 Virgil van Dijk Liverpool

25 Philippe Coutinho Barcellona

26 Paulo Dybala Juventus

27 Jan Oblak Atlético Madrid

28 Isco Real Madrid

29 Ivan Perisic Inter

30 Robert Lewandowski Bayern

31 Raheem Sterling Manchester City

32 Mauro Icardi Inter

33 Mario Mandzukic Juventus

34 Diego Godín Atlético Madrid

35 Samuel Umtiti Barcellona

36 Christian Eriksen Tottenham

37 Thibaut Courtois Real Madrid

38 Gareth Bale Real Madrid

39 David De Gea Manchester United

40 Hugo Lloris Tottenham

41 Romelu Lukaku Manchester United

42 Casemiro Real Madrid

43 Alisson Liverpool

44 Marc André ter Stegen Barcellona

45 Dele Alli Tottenham

46 Dries Mertens Napoli

47 Marco Reus Borussia Dortmund

48 Karim Benzema Real Madrid

49 Giorgio Chiellini Juventus

50 Sergio Busquets Barcellona

51 Miralem Pjanic Juventus

52 Jorginho Chelsea

53 Blaise Matuidi Juventus

54 Edin Dzeko Roma

55 Pierre Emerick Aubameyang Arsenal

56 Kalidou Koulibaly Napoli

57 Leroy Sané Manchester City

58 Lorenzo Insigne Napoli

59 Ederson Manchester City

60 Gianluigi Buffon Psg

61 Saúl Ñíguez Atlético Madrid

62 Marco Asensio Real Madrid

63 Fernandinho Manchester City

64 Jordi Alba Barcellona

65 Jordan Pickford Everton

66 Keylor Navas Real Madrid

67 Joshua Kimmich Bayern

68 Bernardo Silva Manchester City

69 Lucas Hernández Atlético Madrid

70 James Rodríguez Bayern

71 Benjamin Pavard Stoccarda

72 Kieran Trippier Tottenham

73 Ciro Immobile Lazio

74 Thiago Silva Psg

75 Thomas Meunier Psg

76 Leonardo Bonucci Juventus

77 Marcos Alonso Chelsea

78 Son Heung Min Tottenham

79 Harry Maguire Leicester

80 Kyle Walker Manchester City

81 Gabriel Jesus Manchester City

82 James Milner Liverpool

83 Gerard Piqué Barcellona

84 Memphis Depay Lione

85 Ante Rebic Eintracht Francoforte

86 John Stones Manchester City

87 Denis Cheryshev Valencia

88 Diego Costa Atlético Madrid

89 Matthijs de Ligt Ajax

90 Gonzalo Higuaín Milan

91 Willian Chelsea

92 Frenkie de Jong Ajax

93 Lucas Torreira Arsenal

94 Gonzalo Martínez River Plate

95 Nabil Fékir Lione

96 Axel Witsel Borussia Dortmund

97 Olivier Giroud Chelsea

98 Hirving Lozano PSV Eindhoven

99 Mesut Özil Arsenal

100 José María Giménez Atlético Madrid