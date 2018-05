La Juventus a caccia del dopo Buffon: il primo nome è Perin

Il ds della Juventus Giuseppe Marotta incontrerà il collega Giorgio Perinetti del Genoa a margine dell’incontro della Lega Calcio sui diritti TV. L’argomento principale sarà il trasferimento di Mattia Perin a Torino

Gianluigi Buffon settimana scorsa ha annunciato il suo addio alla Juventus ma non al calcio giocato. Il portiere ormai ex bianconero dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, dove firmerà un contratto biennale dall’ingaggio decisamente elevato per un giocatore di 40 anni. Il club di corso Galileo Ferraris ha già in rosa un portiere di alto livello come Wojciech Szczęsny, prelevato la scorsa estate dall’Arsenal per una cifra superiore ai 12 milioni di euro, ma sembra che non sarà il polacco il titolare che difenderà i pali bianconeri nella prossima stagione. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, questo lunedì la Lega Serie A si riunirà per discutere dell’assegnazione dei diritti TV per il prossimo triennio e il direttore sportivo della Juventus, Giuseppe Marotta, approfitterà dell’occasione per incontrare il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. I due dirigenti discuteranno senza ombra di dubbio di Mattia Perin. La Juventus è convinta che il portiere classe ’92 possa essere il degno sostituito di Buffon.

Tuttosport riporta che nella trattativa per il trasferimento dell’estremo difensore rossoblu in bianconero potrebbe essere inserito Stefano Sturaro come contropartita. Il nodo da sciogliere è l’ingaggio del centrocampista che in passato ha già vestito la maglia del Genoa (1,5 milioni).