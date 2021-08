Il 15 agosto 1936 l’Italia vince la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino, in finale sconfitta l’Austria ai supplementari

Il 15 agosto 1936, sovvertendo ogni pronostico della vigilia, la giovane Italia del commissario tecnico Vittorio Pozzo conquista la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Berlino. Ancora oggi l’unica nella storia del calcio azzurro.

La Nazionale, davanti ad un pubblico schierato in favore dell’Austria per la prossimità territoriale, si prende il gradino più alto del podio grazie ad una doppietta di Frossi, eroe indiscusso di quella cavalcata. La prima rete arriva al 70′ approfittando di una mischia in area, la seconda ad inizio supplementari su azione manovrata. Nel mezzo, infatti, era arrivato anche il pareggio di Kainberger, al minuto 80. Non abbastanza per fermare l’Italia.