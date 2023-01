2 gennaio 1994, quando l’Atalanta conquistò l’unico successo esterno a San Siro

L’unica vittoria dell’Atalanta in trasferta nel 1994: un successo contro l’Inter a San Siro nel pieno della crisi

La stagione 1993 1994 per l’Atalanta è stata una delle più disastrose per tanti fattori: dalle ambizioni UEFA con Guidolin e Sauzee alla retrocessione tra crisi e cambio di proprietà. In un clima di contestazione e risultati deludenti, paradossalmente i nerazzurri riuscirono a conquistare l’unica vittoria esterna stagionale contro una big.

2 gennaio 1994, i bergamaschi sono ancora in zona retrocessione, ma c’è ancora qualche speranza vista la vittoria casalinga contro il Genoa. Si va a San Siro contro l’Inter temendo una disfatta, ma i bergamaschi sorprendono sotto tutti i punti di vista.

Al 15′ Magoni porta in vantaggio la Dea raccogliendo l’eredità di un grande azione formata da Ganz (in giornata super) e Rambaudi. L’Atalanta non ha problemi a giocarsela alla pari, ma il sogno sembra infrangersi all’83’ con un rigore (molto dubbio) trasformato da Bergkamp. Tutto finito? Assolutamente no, perché 4 minuti dopo Orlandini ipoteca il 2-1 finale. Risultato prestigioso, ma con l’ossigeno destinato a finire nelle settimane successive.