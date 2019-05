Aida Yespica in vacanza alle Maldive lontano dai gossip e dagli impegni frenetici: la modella venezuelana, archiaviati i trascorsi “calcistici”, sembrerebbe aver voltato pagina…

Nonostante maggio sia iniziato da non molto, c’è già chi si gode le vacanza. Può essere questo sicuramente il caso di Aida Yespica, “spiaggiata” di recente in uno dei tanti atolli delle Maldive a godersi il sole. Archiviate definitivamente le parentesi calcistiche (ben nota la sua storia d’amore con l’ex difensore interista Matteo Ferrari, da cui ha avuto il figlio Aron, un po’ meno nota quella con il centrocampista dell’Arsenal Mesut Ozil invece), la modella venezuelana sembrerebbe volersi dedicare soltanto a sé stessa.

Così, dopo la partecipazione oltre un annetto fa al Grande Fratello VIP, Aida è per un certo periodo di tempo sparita dalla televisione (salvo rare incursioni) per darsi anima e corpo alla cura del proprio profilo Instagram (che vanta circa 860mila followers) e alla carriera di imprenditrice nel mondo della moda (con una linea di costumi da lei firmata). E il calcio? Beh, qualche mese fa avevamo beccato la Yespica dopo una partita della Juventus di fianco a Cristiano Ronaldo… Come sarà andata a finire poi?