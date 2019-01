Addio Ljajic: Sofija non ne vuole più sapere di calciatori – VIDEO e FOTO

Finita la relazione tra l’ex Torino, ora al Besiktas, Adem Ljajic e la storica fidanzata Sofija Milosevic: la super-modella serba, tornata single, non vuole più calciatori

Lì dove c’era amore, adesso non c’è più niente. Capita a tantissime coppie ed è successo pure a quella composta dall’ex attaccante del Torino Adem Ljajic (attualmente in prestito ai turchi del Besiktas) e dalla super-modella serba Sofija Milosevic. I due, dopo anni di relazione, avrebbero scelto di separarsi consesualmente: del resto erano già diversi mesi che, almeno suo social, Sofija ed Adem non apparivano più insieme. Dalla Serbia fanno sapere che Ljajic (di ritorno in granata secondo le indiscrezioni per mancanza di fondi da parte del Besiktas, impossibilitato a pagarlo e a riscattarlo) in compenso avrebbe quasi subito trovato una sostituta: una nuova compagna dall’identità tuttavia ancora misteriosa.

Sarà comunque difficile rimpiazzare Sofija, l’angelo biondo dal fisico mozzafiato che praticamente tutti i brand di moda si contendono da tempo: la Milosevic, sempre impegnatissima tra l’Europa e gli USA per lavoro, al momento sarebbe dunque tornata single (per la gioia dei maschietti, ovviamente), ma senza alcuna velleità di trovarsi un nuovo fidanzato in tempi rapidi. Figuriamoci poi un altro calciatore… «No, basta calciatori: sono troppi», si è limitata a dichiarare lei ultimamente. Va bene dai, chi si fa avanti?