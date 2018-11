La tv delle ragazze: così Agata tira su… lo share – VIDEO e FOTO

Alla scoperta del nuovo volto di Sportitalia Agata Alonzo

Fisico statuario, forme generose, occhi neri e labbra carnose: una bellezza mediterranea che non può di sicuro lasciare indifferenti quella di Agata Alonzo e che infatti è stata ben notata dalla maggior parte dei tifosi. Lei è uno dei nuovi volti di Sportitalia, emittente televisiva che negli ultimi anni ha costruito buona parte del proprio successo proprio grazie all’avvenenza fisica delle proprie conduttrici. Non che la cosa, in questo caso, ci dispiaccia… Anzi, nel caso di Agata diremmo perfino che la missione di calamitare l’attenzione del grande pubblico è riuscita alla perfezione: la bellissima modella veronese (ma di origini siciliane, per la precisione catanesi, come del resto si può facilmente intuire) ha già fatto il botto.

Dopo gli esordi a Miss Italia, ormai circa dieci anni fa, la Alonzo punta adesso ad una nuova carriera televisiva e, confessa, di essere in fondo in fondo sempre stata una grande appassionata di calcio: tifosa della Juventus sin dalla nascita, Agata deve gran parte delle proprie conoscenze pallonare alla propria famiglia, tutta rigorosamente di fede bianconera. Sì va bene, tutto il resto però passa onstamente un po’ in secondo piano di fronte a cotanta abbondanza: questa è la vera tv delle ragazze, quella bella…