Aglietti esalta i suoi allievi: «Che giocatori Orsolini e Bruno Fernandes»

Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo, parla dei suoi ex giocatori: da Bruno Fernandes a Favilli, arrivando a Orsolini

Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo Verona, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole relative a calciatori del suo passato.

BRUNO FERNANDES E FAVILLI – «Bruno Fernandes. Arrivò a Novara che era un ragazzino, pensi che dopo due partite mi chiesero di non farmi scrupoli nel caso in cui ritenessi che fosse ancora da Primavera. Altre due partite e diventò titolare, perché sapeva fare tutto, il centrocampista, la mezza punta, sapeva entrare in area con o senza il pallone. Una volta che Favilli avrà trovato sia la squadra che l’allenatore giusto vedrà quello che saprà fare, avendo tutte le qualità per fare la differenza».

ORSOLINI – «Un fiume in piena, straripante in ogni giocata. Ricordo che dovevo sempre frenarlo, ma già allora era una fortuna poterlo allenare. Gli dicevo sempre di usare anche il piede destro considerato che i difensori lo andavano sempre a raddoppiare sul sinistro, e il gol che ha segnato a Lecce mi ha fatto molto piacere. Il futuro sarà suo».