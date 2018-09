Iago Falque vuole tutto: dal rinnovo con la società granata alla convocazione con la Spagna che lo ha snobbato troppo facilmente negli ultimi anni

Certezza per i tifosi granata e avversari, oggetto misterioso per quelli della nazionale spagnola. La strana doppia vita di Iago Falque. Il numero 14 granata è tra gli esterni più prolifici degli ultimi anni a livello europeo, ma ciò non basta a farlo entrare nei radar della nazionale spagnola. Il Torino invece lo conosce bene e fa di tutto per tenerselo stretto, dopo una stagione da capocannoniere del team ma soprattutto da leader tecnico. Dopo un avvio di campionato in cui Falque ha fugato tutti i dubbi riguardanti il suo impiego da mezzapunta, si sta discutendo con calma del rinnovo contrattuale. L’attuale contratto dello spagnolo scadrà nel 2020 ed è pari ad 1,5 mln di euro. I discorsi per il prolungamento sono stati intavolati ed è intenzione comune delle parti (società, entourage e giocatore) quella di allungare il sodalizio fino al 2022 alzando anche l’ingaggio dello spagnolo. Regna il sereno quindi tra giocatore e società, nonostante le dichiarazioni choc pronunciate post-Roma.

L’unico cruccio di Iago Falque riguarda la nazionale spagnola. La Roja ha cambiato moltissimo dopo la disastrosa avventura mondiale. Luis Enrique è il nuovo ct e in questo primo giro di convocazioni, ha chiamato solamente 13 giocatori che hanno partecipato alla spedizione russa. Volti importanti come Piqué ed Iniesta hanno salutato e tra le novità in questa rivoluzione c’è anche Suso. L’esterno del Milan è alla terza convocazione con la nazionale nell’ultimo anno, mentre il giocatore del Toro è completamente fuori dai radar spagnoli. Il confronto tra i due, però, è impietoso: Iago Falque segna di più, gioca di più e fornisce più assist.

L’attaccante granata ha realizzato 20 gol in più del rossonero, fornendo gli stessi assist. Suso ha tenuto un rendimento migliore di Falque solamente nella stagione 2015/2016, in cui lui si è trasferito al Genoa proprio per sostituirlo. Per il resto il totale in Serie A è nettamente sbilanciato dalla parte di Iago Falque che per 3 volte in 4 anni è andato in doppia cifra. Numeri che però non bastano a garantirgli un posto in Nazionale. Lo spagnolo non demorde e ricarica le pile, nel mirino c’è la convocazione con la Spagna, premio che meriterebbe senz’altro.