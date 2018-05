Galeotto fu Del Piero: la juventina Ahlam… la testa ci fa girar – FOTO

Ahlam El Brinis: da Padova a Colorado… sognando Alex

Pelle ambrata ed occhi grandi nocciola, un sorriso che resusciterebbe i morti e gambe lunghissime e perfette: di Ahlam avevamo già sentito parlare qui e lì (merito di qualche gossip passeggero circolato per il web), ma certo sentirla parlare di calcio e Juventus, davvero non potevamo aspettarcelo. Lei, nemmeno a specificarlo, è Ahlam El Brinis, la modella italiana (italianissima, originaria di Padova) dal sangue marocchino che già nel 2015, anno della sua chiacchierata partecipazione a Miss Italia, aveva destato attenzione e – perché no – curiosità. Sin da allora era già chiaro a tantissimi in fondo che una così, con un corpo così ed un volto così, avrebbe fatto gran strada nel mondo dello spettacolo e della moda.

Ed infatti eccola entrare lo scorso anno nel cast di Colorado Café, in onda su Italia 1, insieme a tante altre bellezze internazionali (come la brasiliana Gle Corini, leggi anche: INTER, IL RITORNO DI GLE CORINI – FOTO), arrivare quindi alla conduzione di trasmissioni locali ed apparire disinvolta davanti all’obiettivo di moltissimi fotografi importanti. Il suo account Instagram scoppia nemmeno a dirlo di salute (come lei) grazie ai quasi 76mila followers che la tempestano di like e commenti. Ad Ahlam, insomma, piace vincere facile ed in questo senso la sua fede calcistica dice molto di più quanto possa dire la sua repentina carriera: «Lo ammetto, sono juventina: la mia passione nasce sin da piccola, perché ero praticamente innamorata di Alessandro Del Piero… Da allora non più cambiato!». Galeotto fu il veneto Alex insomma, uno che da quelle parti ha lasciato più di un ottimo ricordo. Da Padova al mondo: hai visto mai che la El Brinis segua le orme di Pinturicchio?

