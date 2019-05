Ajax, inizia il Ramadan: Ziyech e Mazraoi faranno il digiuno nonostante la Champions

E’ iniziato il Ramadan, il mese di digiuno per i musulmani. Tra questi anche diversi calciatori, come Ziyech e Mazraoi dell’Ajax impegnati in Champions

Il mese di Maggio per la religione musulmana è dedicato al Ramadan, il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Anche nel mondo del calcio ci sono musulmani che lo praticano. Dai più famosi Ozil, Benzema, Pogba, Manè e Salah, agli “italiani” Pjanic, Khedira, Calhanoglu, Bakayoko, Dzeko, El Shaarawy, Ghoulam, Asamoah tutti accomunati dalla stessa religione. Oltre a loro ci sono anche due stelle del calcio nascente: i talenti dell’Ajax Hakim Ziyech e Noussair Mazraoi, entrambi di origine marocchina. I due giocatori, nonostante la semifinale di Champions di mercoledì contro il Tottenham, hanno deciso di fare il digiuno e questo potrebbe essere per loro un “problema”. L’allenatore Ten Hag è stato già informato ed ha lasciato libera scelta, sperando di avere lo stesso tipo di problema il giorno della finale…