La juventina Alba Parietti dichiara (ancora una volta) il proprio amore viscerale per José Mourinho, pur negando ogni flirt passato. Su Diletta Leotta invece…

Alba Parietti è di certo una che non si risparmia quando c’è da dare giudizi su qualcuno. L’opinionista torinese, televisivamente nata negli anni ’80 con alcune trasmissioni calcistiche in cui faceva bella mostra della proprie gambe, nel corso di una intervista a Chi non ha affatto nascosto il proprio amore (più che altro platonico) per José Mourinho ed il proprio “odio” per Diletta Leotta. Al tecnico portoghese, così come a Gianluca Vialli, qualche anno fa le cronache rosa l’avevano accostata: tutto vero? «Mi fa piacere perché loro sono i più grandi di tutti. Avrei voluto tanto che fosse stato vero il flirt con Mourinho e anzi sono disponibile a fare in modo che questa fantasia diventi realtà: se torna all’Inter, posso vendere l’anima alla sua squadra», ha dichiarato l’Alba nazionale, juventina della prima ora ma già in passato intravista più volte a San Siro per tifare lo Special One.

Parole non certo dello stesso tenore invece la Parietti le ha riservate alla Leotta: «È ovvio che la odio, come tutte le donne della mia età di fronte a delle strafighe. Come si può solo pensare che possa piacermi?». Viva la sincerità.