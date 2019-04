Alla scoperta della ballerina e modella Alessandra Tropiano e della sua passione per la Juventus ed Alessandro Del Piero

La conquista dell’ottavo Scudetto di fila da parte della Juventus è un momento da festeggiare a dovere a ritmo di danza: una cosa che probabilmente qualunque tifoso potrebbe improvvisare, ma che è sempre meglio lasciar fare ai professionisti. Tanto meglio se si parla di tifosi o – ancora meglio – tifose con il dna bianconero come la super fisicata Alessandra Tropiano, 22enne modella e ballerina originaria di Tortona, ma studentessa di Comunicazione in quel di Milano. «Il mio idolo è sempre stato Alessandro Del Piero, in camera ho ancora tutti i suoi poster e pure una dedica – ha raccontato lei – . Tifavo Juve soprattutto quando c’era lui, ai tempi di Antonio Conte allenatore, e giocatori come Gigi Buffon, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo».

Non molto tempo fa insomma, anche se poi in fin dei conti la passione è rimasta: «Continuo a tifare Juve, ma seguo il calcio in generale perché ho due fratelli maschi che tifano rispettivamente Barcellona e Juventus. In casa mia insomma si guarda soltanto calcio!», il racconto della riccia Alessandra, danzatrice con un certo gusto per la recitazione («Mi piacerebbe studiarla») ed un curriculum già di tutto rispetto in tv in tramissioni come Furore e Take me out. Ballando con le stelle, sai mai possa capitarne una bianconera…