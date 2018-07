Il nuovo Juventus Training Center è realtà. Il polo sportivo, sorto all’interno del progetto Continassa, è stato recentemente inaugurato dalla prima squadra bianconera

Un centro agonistico all’avanguardia per una società che punta sempre a migliorarsi. In casa Juventus non c’è solo la querelle Cristiano Ronaldo a tenere banco. In questi giorni, infatti, la prima squadra ha iniziato le proprie sessioni di lavoro estivo nel nuovissimo JTCenter. Dopo un investimento vicino ai 100 milioni di euro, la società bianconera si è lasciata alle spalle la sede di Vinovo (sopravviverà solo come centro per le squadre giovanili) e si è letteralmente aperta al futuro.

Il nuovo impianto conta 4 campi di allenamento che si estendono in una superficie di 45.000 metri quadri, un’ampia palestra, una piscina, negozi, la Wins (World International School), un Hotel e tanto altro ancora. Non mancano, inoltre, dei box per la crioterapia e delle aree relax nelle quali i calciatori potranno rigenerarsi dopo le sessioni di lavoro. Denominatori comuni di questo complesso d’eccellenza sono il lusso, il progresso e l’innovazione tecnologica.

Per nulla casuale è la vicinanza del nuovo polo all’Allianz Stadium. La presenza dello stadio apporta dei benefici in termini logistici, certo. Ma non è tutto. Il suo impatto dal punto di vista simbolico e motivazionale non è per nulla secondario: è in quel prato verde, infatti, che i sacrifici quotidiani dovranno tradursi in vittorie e successi. E’ dentro lo Stadium che la Juventus cercherà di centrare i propri obbiettivi regalando nuovi sogni, gli ennesimi, a tutto il popolo bianconero.