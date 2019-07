Allenatori Serie A 2019/2020: qualche conferma e tante novità in panchina, ecco chi guiderà le 20 squadre del massimo campionato italiano

La stagione 2019/2020 è alle porte e i club di Serie A già guardano alla prossima stagione. Per tutti il primo tassello da sistemare è quello dell’allenatore. Fra le big tanti cambiamenti, con Juventus, Inter, Milan e Roma che si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione con in panchina un nuovo tecnico. Allenatori Serie A 2019/2020: Allegri, Spalletti, Gattuso e Ranieri hanno salutato al termine del campionato 2018/2019 e sono stati i nerazzurri i primi ad ufficializzare il nome di Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra.

I giallorossi, superata qualche difficoltà, hanno annunciato il portoghese Paulo Fonseca come nuovo tecnico, mentre la Juventus ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, liberatosi dal Chelsea. L’ultima big ad annunciare il nuovo tecnico è stata il Milan, che punterà su Marco Giampaolo dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro con la Sampdoria. La Sampdoria è stata l’ultima società ad ufficializzare il suo nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Per il resto il Genoa scommette sull’ex Empoli Aurelio Andreazzoli, mentre il neopromosso Verona si affiderà al croato Ivan Juric. Fiorentina, SPAL e Udinese, dopo qualche dubbio, hanno scelto di scommettere sulla continuità e saranno ancora guidate nella nuova stagione rispettivamente da Vincenzo Montella, Leonardo Semplici e Igor Tudor.

