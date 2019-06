Allenatori Serie A 2019/2020: conferme e novità in panchina

Allenatori Serie A 2019/2020: qualche conferma e tante novità in panchina, ecco chi guiderà le 20 squadre del massimo campionato italiano

La stagione 2018/2019 è appena terminata e i club di Serie A già guardano alla prossima stagione. Per tutti il primo tassello da sistemare è quello dell’allenatore. Fra le big tanti cambiamenti, con Juventus, Inter, Milan e Roma che si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione con in panchina un nuovo tecnico. Allenatori Serie A 2019/2020: Allegri, Spalletti, Gattuso e Ranieri hanno salutato al termine del campionato 2018/2019 e soltanto i nerazzurri hanno già ufficializzato il nome di Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra.

Se la Juventus sembra orientata a puntare su Maurizio Sarri, liberatosi dal Chelsea, il Milan potrebbe scommettere su Marco Giampaolo, destinato a salutare la Sampdoria, che dovrà provvedere alla sua sostituzione. La Roma, invece, per il suo futuro potrebbe scegliere Paulo Fonseca. In cerca di un nuovo tecnico anche altri club importanti, su tutti la nuova Fiorentina di Commisso, che potrebbe decidere di allontanare Montella e affidarsi a un altro nome, e il Genoa, che potrebbe puntare su Andreazzoli al posto di Prandelli. Situazione da decifrare anche per l’Udinese, la SPAL e il Verona, club che prenderanno una decisione definitiva soltanto nelle prossime settimane.

Questa è la situazione delle 20 squadre di Serie A aggiornata al 6 giugno 2019:

ATALANTA – Allenatore: Gian Piero Gasperini (confermato)

BOLOGNA – Allenatore: Sinisa Mihajlovic (confermato)

BRESCIA – Allenatore: Eugenio Corini (confermato)

CAGLIARI – Allenatore: Rolando Maran (confermato)

FIORENTINA – Allenatore: Vincenzo Montella (confermato)

GENOA – Allenatore: Claudio Cesare Prandelli (confermato)

INTER – Allenatore: Antonio Conte (nuovo)

JUVENTUS – Allenatore: vacante, da ufficializzare

LAZIO – Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

LECCE – Allenatore: Fabio Liverani (confermato)

MILAN – Allenatore: vacante, da ufficializzare

NAPOLI – Allenatore: Carlo Ancelotti (confermato)

PARMA – Allenatore: Roberto D’Aversa (confermato)

ROMA – Allenatore: vacante, da ufficializzare

SAMPDORIA – Allenatore: vacante, da ufficializzare

SASSUOLO – Allenatore: Roberto De Zerbi (confermato)

SPAL – Allenatore: Leonardo Semplici (confermato)

TORINO – Allenatore: Walter Mazzarri (confermato)

UDINESE – Allenatore: Igor Tudor (confermato)

VERONA – Allenatore: Alfredo Aglietti (confermato)