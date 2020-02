Allenatori Serie A 2019/2020: conferme e novità in panchina, i tecnici delle 20 squadre del massimo campionato italiano

Come accade puntualmente ogni anno, anche nella stagione 2019/2020 in Serie A si stanno verificando diversi cambiamenti in panchina. Fra le big già in estate ci sono stati tanti cambiamenti, con Juventus, Inter, Milan e Roma che si sono presentate ai nastri di partenza della nuova stagione con in panchina un nuovo tecnico. Allenatori Serie A 2019/2020: Allegri, Spalletti, Gattuso e Ranieri hanno salutato al termine del campionato 2018/2019 e sono stati i nerazzurri i primi ad ufficializzare il nome di Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra.

I giallorossi, superata qualche difficoltà, hanno annunciato il portoghese Paulo Fonseca come nuovo tecnico, mentre la Juventus dopo l’era Allegri ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri, liberatosi dal Chelsea. Clamoroso avvicendamento in panchina a campionato in corso per il Napoli, che il 10 dicembre ha esonerato Carlo Ancelotti per i risultati deludenti ottenuti in campionato e il giorno dopo ha affidato la panchina a Rino Gattuso.

L’ultima big a ufficializzare il nuovo tecnico è stata il Milan, che ha puntato in estate su Marco Giampaolo, salvo poi esonerarlo dopo appena 7 giornate di campionato. Al suo posto è stato messo sotto contratto Stefano Pioli. Discorso simile per la Sampdoria, che ritrovatasi ultima in classifica dopo 7 giornate di campionato, ha risolto consensualmente il contratto di Eusebio Di Francesco, con il quale aveva inizialmente deciso di ripartire, ed è ripartita da un tecnico esperto come Claudio Ranieri.

Anche in casa Genoa, dopo poche giornate, Aurelio Andreazzoli, con i rossoblù nelle retrovie della classifica, è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato l’esordiente in panchina Thiago Motta. L’italo-brasiliano è durato però fino a Natale, visto che anche per lui è arrivato successivamente l’esonero con la squadra ultima in classifica e come nuovo tecnico è stato scelto Davide Nicola.

Conferma invece per Simone Inzaghi alla guida della Lazio, così come per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, per Gian Piero Gasperini con l’Atalanta, per Sinisa Mihajlovic con il Bologna, per Roberto De Zerbi con il Sassuolo, per Roberto D’Aversa con il Parma, per Fabio Liverani con il Lecce e per Eugenio Corini con il Brescia. La sconfitta contro il Verona è stata tuttavia fatale al tecnico delle Rondinelle, esonerato dal presidente Cellino dopo 11 giornate e sostituito da Fabio Grosso. Dopo appena 3 gare, tuttavia, il patron sardo ha richiamato in panchina l’ex centrocampista, salvo esonerarlo per la seconda volta nella stagione dopo la sconfitta con il Bologna nella 22ª giornata e chiamare al suo posto Diego López. Anche l’allenatore granata, reduce da una serie di risultati negativi, ha risolto consensualmente il suo contratto dopo la 22ª giornata, con il Torino che ha deciso di affidarsi al suo posto a Moreno Longo. Un’altra neopromossa, il Verona, si è affidata a Ivan Juric.

Anche Fiorentina, SPAL e Udinese, dopo qualche dubbio, hanno scelto inizialmente di scommettere sulla continuità e saranno ancora guidate anche in questa stagione rispettivamente da Vincenzo Montella, Leonardo Semplici e Igor Tudor. Proprio i friulani però, in seguito a una serie di risultati negativi, hanno deciso di esonerare il tecnico croato dopo la 10ª giornata e di affidare la panchina al suo vice, Luca Gotti. Allenatori Serie A 2019/2020: si è conclusa prima di Natale anche la nuova avventura in viola dell’Aeroplanino, esonerato dal patron Commisso dopo la 17ª giornata per i risultati deludenti conseguiti dalla squadra. Al suo posto è stato ingaggiato Beppe Iachini. Dopo 5 anni e mezzo sotto la guida di Leonardo Semplici, infine, anche la SPAL ha deciso di cambiare guida tecnica dopo 23 giornate, affidando la sua panchina a Gigi Di Biagio.

Allenatori Serie A 2019/2020