Fiorentina, Amanda come ultimo rimedio alla crisi – VIDEO e FOTO

La modella italo-americana Amanda Garabini è uno dei volti dell’emittente toscana RTV38: somministrata con cautela, può essere il miglior rimedio dei tifosi contro la crisi dei viola

Bisogna riconoscerlo con onestà: non è che la Fiorentina ultimamente se la stia passando propriamente alla grande. Anzi, se la passa decisamente maluccio considerata la classifica attuale che vede i viola ben lontani dalla vetta, ben lontani dall’Europa… ben lontani da tutto. Eppure, domanda da un milione di dollari: quante squadre possono contare su una tifoseria tanto appassionato quanto quella viola nonostante i risultati scadenti (e non certo da oggi)? Poche. Molto poche. Sarà che – in fondo in fondo lo sappiamo tutti – Firenze è la culla della civiltà moderna, ma saranno pure i musei, i luoghi storici, l’aria che si respira, aggiungiamoci che sarà pure che quell’aria fa evidentemente bene alla salute…

Il risultato è constatabile a occhio nudo accendendo la tv ogni domenica alle 21 e sintonizzandosi su RTV38, storica emittente toscana che tratta (con passione appunto) della vecchia cara Fiorentina. Da quelle parti è di casa la bellissima Amanda Garabini, giovanissima modella per metà italiana e per metà americana (ma è stata decisamente l’aria fiorentina a farle bene, con tutto rispetto per quella di New York), padrona di casa della trasmissione che intrattiene i tifosi viola pure dopo le prestazioni un po’ così della propria squadra (e ultimamente non sono poche). La bionda Amanda – fisico staturario e sguardo languido da cerbiatta – può essere scientificamente ritenuta a ragione la miglior cura del tifoso gigliato in questo periodo di magra. La super Amanda Garabini contro la crisi, ci può stare.