Amarcord Atalanta Sassuolo, l’ultima partita di German Denis a Bergamo

L’addio tanto toccante quanto commovente di German Denis durante Atalanta Sassuolo: l’emozione oltre il risultato

153 presenze, 56 goal, fino al 2021 è stato il miglior bomber straniero della storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio, e soprattutto l’idolo di chi quegli anni cresceva a pane, polenta, Dea e il poster di German Gustavo Denis in camera.

30 gennaio 2016, l’Atalanta si appresta ad affrontare il Sassuolo in casa: l’ultima partita del Tanque a Bergamo. I ragazzi di Reja stanno affrontando un periodo di transizione: l’ossatura della squadra con cui Edy era riuscito a garantire gioco e settimo posto in classifica è stata praticamente smantellata vista la partenza sia di Grassi che di Maxi Moralez (fattore che sarà la causa scatenante delle 14 partite senza vincere).

Tutto si risolve in 32 minuti di gioco. Berardi al 27′ porta in vantaggio i neroverdi grazie ad una confusione della difensiva orobica, ma quattro minuto dopo Kurtic viene atterrato da Consigli in area di rigore scaturendo il penalty. Sul dischetto si presenta German: El Tanque calcia, Andrea para, ma sulla respinta Denis mette in rete, con il numero 19 che abbraccia suo figlio dietro la porta. Al 82′ l’argentino esce in lacrime tra la standing ovation del pubblico (purtroppo limitato vista l’entrata solo ai possessori di Dea Card). Il post partita è toccante: dal giro di campo, compagni e mister con la maglia numero 19 e lo striscione “Grazie German”. Addio? No, un grande arrivederci da parte di un giocatore che ha sempre ritenuto Bergamo come casa sua.