Calcionews24 porta fortuna: Ambra ce l’ha fatta! – VIDEO e FOTO

La bellissima Ambra Vitiello, da Napoli fino al Maurizio Costanzo Show e allo speciale di calciomercato di Sportitalia: anche noi esattamente un anno fa ne avevamo parlato

Quasi esattamente un anno fa avevamo predetto per lei un gran futuro considerato il suo gran… talento: alla fine, ci avevamo preso (leggi anche: AMBRA VITIELLO, UNA SUPER INFLUENCER PER IL NAPOLI – FOTO). La bellissima showgirl napoletana Ambra Vitiello, dopo la gavetta sulle reti locali di Napoli e provincia, è approdata al grande pubblico. A notarla per primo è stato nientepopodimeno che Maurizio Costanzo, che di lei avrebbe detto: «Ah però! Quetta è proprio una bella ragatta!», tanto da concederle perfino uno spazio nel suo Maurizio Costanzo Show. Poi, sapete com’è, da cosa nasce cosa, e alla fine per Ambra l’amore calcistico (azzurro) ha ri-avuto la meglio.

Così la Vitiello è arrivata a Sportitalia dove, attualmente, si occupa tra le altre cose anche di mercato (non che la rete generalista di Michele Criscitiello abbia molto altro da offrire oltre a quello, sia chiaro): step by step, come dicono quelli bravi, Ambra punta insomma a conquistare un’ampia fetta di pubblico. Nel mentre, qualche tempo fa, aveva già mostrato perfettamente una fetta di sé con un servizio ad altissimo tasso erotico per GQ. Alla fine, se son rose fioriranno, se son “Vitielli”… diventeranno tori supponiamo. Del resto non potete di sicuro negarlo: noi ve l’avevamo già detto.