Amichevoli estive 2019: gli impegni delle squadre di Serie A

Al termine delle vacanze, le squadre di Serie A torneranno progressivamente al lavoro: il quadro delle amichevoli estive 2019

A luglio le 20 squadre di Serie A si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione 2019/2020. In vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il penultimo fine settimana di agosto (24 e 25) le diverse formazioni affineranno la loro preparazione nelle amichevoli estive 2019.

Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati.

ATALANTA

–

BOLOGNA

–

BRESCIA

–

CAGLIARI

–

FIORENTINA

–

GENOA

–

INTERNAZIONALE

Sabato 20 luglio, ore 13:30, Manchester Utd-Inter

Mercoledì 24 luglio, ore 13:30, Juventus-Inter

Domenica 4 agosto, ore 16:00, Tottenham-Inter

JUVENTUS

Domenica 21 luglio, ore 13:30, Juventus-Tottenham

Mercoledì 24 luglio ore 13:30, Juventus-Inter

Sabato 10 agosto ore 18:00, Atletico Madrid-Juventus

LAZIO

Venerdì 2 agosto, ore 20.45, Bournemouth-Lazio

LECCE

–

MILAN

Mercoledì 24 luglio, ore 3:00, Bayern Monaco-Milan

Domenica 28 luglio, ore 21:00, Milan-Benfica

Sabato 3 agosto, ore 18:30, Manchester Utd-Milan

NAPOLI

Domenica 28 luglio, orario da definire, Napoli-Liverpool

PARMA

–

ROMA

Mercoledì 17 luglio, ore 3:00, Roma-Chivas

Domenica 21 luglio, ore 00:00, Arsenal-Roma

Giovedì 25 luglio, ore 2:00, Roma-Benfica

SAMPDORIA

–

SASSUOLO

–

SPAL

–

TORINO

–

UDINESE

–

VERONA

–