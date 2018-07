L’argento vivo addosso (e non solo): nel mondo bianconero di Anastasia – FOTO

Anastasia Ferrante: la Juventus e i sogni… d’oro!

Un gioiello tra i gioielli: Anastasia da Milano della bellezza non fa solo un mestiere, ma una ragione di vita. Deformazione professionale direbbe qualcuno, perché lei – figlia di un imprenditore da anni attivo nel settore della gioielleria – non è solo una giovane donna mozzafiato sempre attiva in giro per il mondo, ma pure un’aspirante donna in carriera impegnata tra moda, la recitazione e, appunto, il mondo dei metalli e delle pietre preziose. Nella vita studia Lingue, comunicazione e media anche se, tra i tanti impegni, un chiodo fisso dalla testa pare proprio non volerselo levare per nessuna ragione a mondo: un chiodo bianco e nero, per essere ancora più precisi. Del resto, se parliamo di bellezza…

«Sì, tifo Juventus», ammette Anastasia Ferrante, sguardo chiaro, quasi penetrante, e labbra carnose che da qualche tempo imperversano sui social aumentando l’interesse dei followers più attenti. «Non c’è un vero motivo, a dirla tutta, per il quale tifo i bianconeri… Penso che il tifo alla fine non sia una cosa razionale: semplicemente, sono stata conquistata dalle emozioni e dalla storia calcistica della squadra e di qualche giocatore che è riuscito a trasmettermi delle emozioni enormi. Tutto lì», ci confida l’aspirante imprenditrice e modella in erba, senza alcuna ritrosia. Un talento eclettico quello della emergente Anastasia, che l’argento vivo non ce l’ha solo addosso… ma pure intorno! Mica male, no?