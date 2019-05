L’ex modella Andreea Tolomeiu, madrina del Milan, era nuovamente a San Siro in occasione della vittoria rossonera contro il Bologna dopo qualche settimana di assenza…

Bella, brava, intelligente e da oggi anche un gran portafortuna: Andreea Tolomeiu, l’ex modella rumena madrina rossonera, è tornata alla stadio e.. tac! Puntuale come un treno (non di certo uno italiano però) il Milan ha vinto. La bella Andreea, dopo qualche settimana di assenza, è tornata infatti a far sentire la sua voce in quel di San Siro: contro il Bologna, seppure a fatica (molto a fatica) e non senza polemiche, la squadra di Gennaro Gattuso è tornata alla vittoria dopo un periodo decisamente no rilanciadosi per la corsa finale alla Champions League.

La crisi rossonera era iniziata qualche tempo proprio quasi in concomitanza con l’assenza della Tolomeiu allo stadio: può essere un caso… oppure no, fatto sta che dalla parte della bellissima madrina milanista ci sono adesso anche i risultati. Sul proprio affollatissimo account Instagram (attualmente conta circa 27mila followers) Andreea ha quindi fieramente celebrato la rinascita rossonera con tanto di foto e storie. Bello, no?