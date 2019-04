Anna Falchi fa sognare ancora una volta i tifosi dopo la conquista della Lazio della finalissima di Coppa Italia

Seducente come non mai, nonostante gli anni che passano, Anna Falchi punta a trascinare la sua Lazio alla vittoria della Coppa Italia. Così, ancora una volta, dopo aver già festeggiato qualche tempo fa in maniera decisamente hot una vittoria dei suoi, la showgirl di fede biancoceleste, autrice nell’ormai lontano 2000 di un indimenticabile spogliarello all’Olimpico in occasione della conquista dello Scudetto laziale, su Instagram ha solleticato le fantasie pruriginose di qualche tifoso.

«Con la stessa espressione dei miei “ragazzi” stasera in campo. Seri, concentrati e arrabbiati per non mollare mai! Ora non ci resta che sognare. Il tabù è sfatato! Sempre forza Lazio!», ha scritto la Falchi dal proprio account dopo il raggiungimento della finalissima di Coppa Italia a seguito della vittoria sul Milan accompagnando la didascalia a una foto decisamente audace. E qualcuno le chiede già… di più!