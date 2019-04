La schermitrice Antonella Fiordelisi racconta di essere stata contattata in passato da un calciatore dell’Inter, oggi alla Roma, quando non era ancora famoso: è Nicolò Zaniolo?

Anche Nicolò Zaniolo ci avrebbe provato con Antonella Fiordelisi, la spadista e modella salernitana diventata una celebrità grazie ai social (già oltre 700mila followers su Instagram), alla tv e, soprattutto, ad un lato B da favola. A confidarlo lei stessa nel corso di una sessione di domande e risposte con i propri fans proprio su Instagram. Alla richiesta specifica di un follower («Qualche calciatore dell’Inter ti ha mai scritto?»), la bella Antonella ha replicato: «Sì, quando ancora non era così famoso, ma io neanche vidi il messaggio, me ne sono accorta dopo… Ora ha cambiato squadra, sta nella Roma». Quasi nessun dubbio insomma: tutti gli indizi portano proprio al giovane classe 1999 esploso quest’anno in giallorosso e, secondo le cronache rosa, da qualche mese felicemente fidanzato.

Del resto, in quanto ad avances di sportivi, la Fiordelisi dimostra di avere una certa esperienza: qualche tempo fa la schermitrice confidò di essere stata avvicinata anche dall’allora attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, interessato ad ammirare di persona il suo formoso lato B (richiesta puntualmente rimandata al mittente), mentre una volta le è capitato di accettare l’invito ad uscire di un ciclista. Se son rose, fioriranno, ma se son fioretti… “fioretteranno”?