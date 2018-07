Argentina, Pekerman in pole per la panchina

L’attuale tecnico della Colombia è il designato successore di Jorge Sampaoli. Osorio vicino alla panchina dei Cafeteros

Jose Pekerman è il candidato numero uno per la panchina dell’Argentina dopo l’esonero di Jorge Sampaoli. Secondo il quotidiano “Olè”, il tecnico che ha guidato la Colombia fino ai quarti di finale del mondiale di Russia sembra aver superato la concorrenza di Gareca e Almeyda. Sarà un ritorno per Pekerman, che ha allenato la Seleccion argentina tra il 2004 e il 2006. Il c.t. di Villa Dominguez, cittadina a pochi chilometri da Rosario, sarà chiamato alla rifondazione dopo il pessimo mondiale di Jorge Sampaoli. Il suo compito sarà l’integrazione della nuova generazione argentina, da Mauro Icardi a Lautaro Martinez, da Paulo Dybala a Cristian Pavon. Sulla panchina dei Cafeteros si siederà probabilmente Juan Carlos Osorio, principale artefice della splendida campagna russa del Messico.

Sampaoli lascia così la nazionale dopo un mondiale molto deludente, con una sola vittoria e ben nove gol subiti in quattro partite. Un gioco che non ha mai brillato, troppi rigidismi tattici e la rottura totale con i giocatori, che addirittura avevano chiesto il suo esonero prima ancora della fine della spedizione russa. Infine, le esclusioni di Aguero, Higuain e Dybala per la partita decisiva contro la Francia, hanno definitivamente cancellato ogni speranza di permanenza sulla panchina argentina.