Arsenal, Wenger: «Potevo portare Messi a Londra nel 2003»

Arsene Wenger considera il mancato trasferimento di Messi all’Arsenal il suo più grande fallimento in carriera

Arsene Wenger, interrogato da beIn Sports, ha ammesso di aver avuto l’opportunità di portare Messi all’Arsenal nel 2003. Ecco le dichiarazioni.

«Nella vita dobbiamo vivere con rimpianti, con fallimenti e una di questi per sarà Messi. Quando abbiamo preso Cesc Fabregas nel 2003, abbiamo parlato anche con Leo Messi. Piqué e Fàbregas sono venuti in Inghilterra, ma Messi è rimasto in Spagna. È vero che eravamo interessati a lui, ma per loro era un giocatore intoccabile».