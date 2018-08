Il Giro d’Italia di Asia: Pantani, Totti e… tanta salute – FOTO

Asia Fornari divisa tra Totti e l’amore per la bicicletta

Non lo direste mai, eppure c’è chi la bicicletta per pedalare l’ha voluta davvero e di certo non se ne lamenta, tutt’altro… Chiedere per esempio a chi con in ciclismo ha iniziato la propria carriera nel mondo dello spettacolo e – pedalando pedalando – spera di arrivare molto lontano come Asia Fornari, già Miss Ciclismo 2015, già Miss Cinema 2017, già sul palco dell’ultimo Giro d’Italia. Lei, classe 1998, di sport se ne intende non poco insomma, e se la predilezione per le due ruote ci pare abbastanza evidente, non era affatto scontata quella per il calcio. Al pallone la bella Asia si è affezionata ancora piccola grazie alle imprese di Francesco Totti in maglia azzurra: poi quel fatidico rigore contro l’Australia ai Mondiali 2006 ed il resto forse non occorre nemmeno raccontarlo…

Idoli di gioventù, insomma, che hanno portato la Fornari – forme morbide e mediterranee, capelli neri e sguardo intensissimo: tutta salute – ad avvicinarsi allo sport. Non solo Totti, si intende… «Pratico ciclismo da quando ho praticamente sei anni, il mio idolo numero uno del resto è Marco Pantani, anche perché vivo nella sua città, Cesenatico – ci racconta Asia non senza una discreta dose di malinconia – . Attualmente invece tifo per Vincenzo Nibali». Sogni nel cassetto? Miss Ciclismo studia per diventare una stilista e ritagliarsi un posticino nel mondo della moda: una pedalata alla volta, si può arrivare davvero molto lontano…