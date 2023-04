Ilicic, Hateboer e Zapata per una vittoria pronta in 15 minuti: Atalanta-Bologna 2018/2019

Quando l’Atalanta di Gasperini dominò il Bologna stando sul 4-0 dopo i primi 15 minuti di gioco al Gewiss Stadium

Ci sono certe volte in cui la superiorità di una squadra viene fatta attraverso gioco e risultato finale, ma ipotecare tutto in 15 minuti sottolinea il dominio di colui che si può permettere di fare quello che vuole: esattamente come fece l’Atalanta contro il Bologna nel 2019.

I nerazzurri sono lanciati verso il quarto posto e affrontano i rossoblu che piano piano stanno risalendo la china. Partita Combattuta? No, bensì la volontà da parte di Toloi e compagni di ipotecare prima possibile il match, tutto in una maniera elegante.

Passano tre minuti e Ilicic dalla destra si apre un varco e con il suo sinistro maestoso porta in vantaggio l’Atalanta, ma non contento ne sigla un altro al 5′ di destro tra classe e talento. Ad unirsi alla festa ci sono anche Hateboer (su assist dello stesso Ilicic) e Duvan Zapata di contropiede su perfetto lancio di Freuler portando la partita sul 4-0 dopo appena 15 minuti: facendo divertire il pubblico bergamasco all’insegna dell’incredula meraviglia di ciò che si è appena visto.

Ci sarebbe spazio anche per il quinto dove De Roon a centrocampo tenta il goal della vita visto che Skorupski era uscito addirittura fuori dall’area di rigore: una rete mancata che ispirerà Josip un anno dopo (ma questa è un’altra storia). Nella ripresa da menzionare la rete della bandiera di Orsolini su punizione e l’occasione mancata da Barrow. Atalanta-Bologna 4-1: quando il “come” rende tutto più storico.