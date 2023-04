In vista della sfida contro il Bologna, si avvicina sempre più il ritorno in casa Atalanta sia di Koopmeiners che di Djimsiti

Empoli, Cremonese e ora il tour de force degli scontri diretti europei partendo dal Bologna. L’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo, e Gasperini per sabato è pronto ad arricchire la rosa con il ritorno di Koopmeiners e Djimsiti.

Nonostante entrambi potevano essere tranquillamente convocati per Cremona, dall’altra parte è stato deciso in maniera precauzionale di preservarli per lo scontro diretto contro il Bologna. Da oggi il centrocampista e il difensore ritorneranno ad allenarsi in gruppo a Zingonia.