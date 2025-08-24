Atalanta Pisa 0-0 LIVE: Nerazzurri subito all'attacco - Calcio News 24

Atalanta News
Atalanta Pisa 0-0 LIVE: Nerazzurri subito all’attacco
A Bergamo il match valido per la 1ª giornata di Serie A Atalanta Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
(INVIATO NEW BALANCE STADIUM – BERGAMO) – La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Pisa, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
ATALANTA PISA CRONACA E DIRETTA LIVE
24′ Colpo di testa di Scamacca. Conclusione debole e per Semper è una telefonata.
18′ Colpo di testa di Denoon, ma la palla va fuori abbondamente.
13′ Grandissima azione Scamacca-Scalvini dove il difensore tenta la conclusione. Palla fuori (e di molto).
11′ Tramoni in contropiede tenta la conclusione, ma il tiro è debole e Carnesecchi blocca.
10′ Punizione Atalanta, palla in mezzo a cercare De Roon che tenta la conclusione, ma la difesa allontana.
6′ In evidenza Daniel Maldini e Scamacca dove davanti stanno impensierendo non poco il Pisa
3′ Continua il pressing dell’Atalanta che in questo momento si sta muovendo molto bene in fase di costruzione.
COMINCIA IL MATCH
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.
Allenatore: Ivan Juric
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino
