Atalanta Roma 1-1 LIVE: Fine primo tempo a Bergamo - Calcio News 24

Al Gewiss Stadium il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Atalanta Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Roma, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

LA CRONACA

46′ OCCASIONE ROMA. Ripartenza giallorossa con la palla che viene servita a Dovbyk che potrebbe metterla in porta, ma lui scivola e tutto sfuma.

39′ Angelino ha provato la conclusione, deviazione con la schiena di Pasalic e angolo.

31′ PAREGGIO DELLA ROMA! L’ex Cristante sbuca in mezzo in area avendo la meglio su De Roon e Djimsiti , firmando il pareggio giallorosso.

22′ ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER L’ATALANTA. De Ketelaere per Lookman che tenta di servire in area e tra un batti e ribatti in area di rigore la palla arriva a Retegui che spara il pallone alto.

18′ OCCASIONE ATLAANTA. Lookman serve dalla sinistra De Ketelaere che potrebbe battere la conclusione, ma decide di servire Retegui che manca la porta.

17′ CLAMOROSO errore di Kossoubou che regala palla a Kone che tenta la conclusione, ma la palla finisce deviata in angolo.

11′ Ripartenza nerazzurra con Lookman che serve Ederson che s’invola in porta a tu per tu con Svilar, ma la palla finisce alta.

8′ VANTAGGIO ATALANTA! Bel pallone di De Ketelaere per Lookman che si libera e calciando batte Svilar.

7′ OCCASIONE ROMA. Ripartenza giallorossa con Cristante che tenta la conclusione. Grande parata di Carnesecchi.

5′ OCCASIONE ATALANTA. Palla in mezzo di Zappacosta che attraversa tutta l’area e per poco De Ketelaere non riesce a mettere il pallone in rete.

3′ La Curva Nord ricorda il tifoso scomparso Riccardo Claris.

E’ COMINCIATA ATALANTA-ROMA