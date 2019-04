Un’intervista al vice-presidente della Juventus Pavel Nedved porta alla ribalta dei riflettori anche in Italia Bara Burdova: ecco chi è la procace giornalista ceca

Sui campi da gioco Pavel Nedved raramente si è trovato in situazioni di grossa difficoltà: l’ex Pallone d’Oro bianconero, attualmente vice-presidente della Juventus, era non a caso conosciuto come Furia Ceca proprio per il grande agonismo mostrato a tifosi ed avversari. Nella sua nuova vita da dirigente però il buon Pavel si è trovato a che fare anche con momenti di – chiamiamolo così – imbarazzo. È successo per esempio qualche giorno fa, quando l’ex centrocampista ha dovuto rispondere alle domande di una giornalista, la connazionale ceca inviata a Torino Bara Burdova.

Ad imbarazzare Nedved, guardando almeno le immagini circolate nelle ultime ore in rete, non tanto le domande rivoltegli (di cui del resto, non conoscendo una parola di ceco, non abbiamo minimamente idea), quanto piuttosto la decisa procacità della bella Bara, che di certo non è passata inosservata sui social.

Di lei ad oggi sappiamo ben poco: bionda, abbondante, con una innata passione per le foto sui social (anche se al momento il suo account Instagram conta ancora poche migliaia di followers), residente da qualche tempo a Torino, di fede – a quanto pare – juventina. La Burdova lavora per l’emittente O2 TV Sport, che segue le vicende dei calciatori cechi nel campionato italiano. Al centro dell’attenzione del canale, considerato il fattore Nedved, c’è però anche e soprattutto la Juve.

Un occhio all’immagine qui di seguito per capire meglio: dove vorrebbe guardare secondo voi l’imbarazzatissimo Pavel? Secondo voi… Bara?