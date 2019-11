Barcellona, Messi tocca quota 700 presenze. Ecco quanto dista Xavi

Lionel Messi, fenomeno dal sangue blaugrana: l’attaccante scende in campo con la maglia del Barcellona per la 700esima volta

Lionel Messi, in campo contro il Borussia Dortmund in Champions League, conquista la presenza numero 700 in blaugrana. Il campione albiceleste si conferma secondo nella classifica dei giocatori col maggior numero di apparizioni coi catalani.

In vetta c’è sempre Xavi, ma è tutt’altro che irraggiungibile. Il metronomo del centrocampo di Guardiola conta infatti ben 767 partite con la maglia del Barcellona.