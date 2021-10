Bastoni torna a parlare di Euro2020 e rivela i meriti di Mancini dietro alla creazione di uno spogliatoio coeso

Intervenuto sul canale Twitch de Gli Autogol, Alessandro Bastoni ha raccontato il periodo dell’Italia a Euro2020 dando grande merito a Mancini e ha raccontato anche un po’ di particolari su se stesso. Ecco le sue parole

VAI SU INTERNEWS24 PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

EURO 2020 – «Il momento più bello penso l’ultima parata di Gigio in finale. Sono stati 50 giorni di bolla, è stata il culmine di 50 giorni belli, sofferti, pieni di tensione. In quel momento è subentrata una grande gioia, ieri abbiamo fatto 3 mesi e la felicità è ancora tanta. Mancini e il suo staff sono stati bravi a tenere il gruppo solido, non c’è mai stato uno screzio o un litigio, e a volte è dura anche nei migliori matrimoni passare 50 giorni senza mai litigare o discutere».