Bayern Monaco, rinnovo Flick fino al 2023: «Ci fidiamo di lui»

Flick Bayern Monaco, intesa raggiunta per il rinnovo di contratto fino al 2023. Le parole dell’ad Rummenigge

Il Bayern Monaco nella giornata odierna ha ufficializzato il rinnovo dell’allenatore Hans-Dieter Flick fino al 2023. Ecco il commento dell’amministratore delegato dei bavaresi, Rummenigge, dopo l’annuncio.

«L’FC Bayern è molto contento del lavoro di Flick. La squadra si è sviluppata molto bene e gioca un calcio attraente, che si riflette anche nei risultati. Siamo l’unico club tedesco ancora rappresentato in tutte e tre le competizioni. Mi piace anche il modo in cui guida la squadra, le sue qualità umane sono convincenti, la sua empatia parla per lui. L’FC Bayern si fida di Hansi Flick e siamo convinti che in futuro continueremo a raggiungere i nostri obiettivi con lui».