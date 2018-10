Cecilia cuore interista come sua sorella Belen: «Ma sono una venduta» – FOTO

Inter: le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez spiegano in una intervista la propria passione nerazzurra svelando anche qualche retroscena…

Della passione interista di Belen Rodriguez sapevamo già da un po’ di anni ormai, però non di quella di sua sorella Cecilia. Intervistate per Fuorigioco, settimanale rosa de La Gazzetta dello Sport, il duo argentino più hot d’Italia ha svelato i retroscena della propria passione calcistica a tinte nerazzurre. «Io sono interista perché nell’Inter ci sono sempre stati tanti giocatori argentini, come Javier Zanetti. Ma a me il calcio non interessa. Mi frega zero», le parole di Belen. Gli ha fatto eco Cecilia aggiungendo: «Io tifo Inter, ma a dire il vero sono una venduta. Il mio ex fidanzato era della Giuventus (così, con la pronuncia sudamericana, ndr) e io tifavo Giuve. Ora invece sono nerazzurra». Buono a sapersi.