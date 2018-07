Torre di controllo chiama Inter: le lezioni di volo di Benedetta – FOTO

Benedetta Denova: tra unicorni e sogni di gloria nerazzurri

Brianzola tutto pepe, forme al punto giusto e vita da… Billionaire. Benedetta Ginevra Denova, al secolo più semplicemente Benedetta, è tutto questo e molto di più. Nerazzurra doc, residente da qualche anno a Milano, la Denova si descrive sul proprio account Instagram da oltre diecimila followers, come una “unicorn queen”: una regina degli unicorni. Vola alto con la fantasia – e non solo con quella – Benedetta, che sogna di diventare pilota di aerei: dopo aver studiato per ben cinque anni presso la Lindbergh Flying School (uno degli istituti aeronautici più noti di Milano) ed aver preso parte alla quinta stagione del dating show “Take me Out”, lei per il momento si gode di tanto in tanto il sole della Sardegna e la “Vita Smeralda” già tanto decantata da un film di qualche anno fa. Poi magari si vedrà…

Una certezza nella vita della regina degli unicorni però c’è da sempre: l’Inter. Molto più che una semplice fede, ma una religione nella famiglia Denova. «In casa mia praticamente si tifa soltanto per i nerazzurri, perfino mio fratello per qualche anno ha giocato con loro», ci ha raccontato Benedetta, a cui certo la stoffa per volare altissimo – con un aereo, ma pure senza – e far volare ancora più alta la fantasia dei tifosi interisti, non manca. Se dovessero servire lezioni di volo…