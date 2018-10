Benedetta Mazza al GF VIP: «Per Osvaldo mollai tutto, che errore!» – FOTO

L’ex Professoressa de L’Eredità Benedetta Mazza, uno degli inquilini di questa edizione del Grande Fratello VIP, racconta i retroscena della propria relazione col calciatore Osvaldo

Lei è Benedetta Mazza, ex “Professoressa” de L’Eredità su Rai 1 ed ex concorrente di Pechino Express su Rai 2. In queste settimane la biondissima showgirl parmigiana è tra i reclusi del Grande Fratello VIP 3, in onda su Canale 5. Proprio in una delle conversazioni avute di recente con alcuni coinquilini in questi giorni, la Mazza ha raccontato della propria love story (passata ai più quasi inosservata) con Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus ed Inter tra le altre, ritiratosi dal calcio giocato anzitempo giusto un po’ di tempo fa per dedicarsi alla carriera di musicista.

«Per Osvaldo ho fatto una follia – ha esordito la Mazza svelando i retroscena del flirt – . Quando stavo con lui, mi sono licenziata dal lavoro per seguirlo in Argentina e mi sono trasferita senza nemmeno pensarci due volte. All’epoca avevo 25 anni e ho mollato tutto per seguirlo. Poi una volta lì ci ho messo poco ad accorgermi che avevo sbagliato, ma il danno ormai era fatto. Sono tornata in Italia e sono ripartita da zero finendo anche a lavorare in un centro commerciale». Prima dell’approdo al GF VIP in effetti di lei si erano un po’ perse le tracce. Esattamente come quelle di Osvaldo.