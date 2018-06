L’ossessione bianconera di Beniada: dai guantoni… a Sorrentino – FOTO

Beniada, l’ultima scoperta di Sorrentino con l’amore per la Juve

Prendete un angelo biondo, gambe lunghe e sguardo intenso, metteteci la passione per il calcio e – soprattutto – per la Juventus, mixate con un po’ di qualità ulteriori alle semplice bellezza ed avrete il risultato finale: Beniada Jakic o, più semplicemente, Beniada e basta. Un nome e quasi una garanzia sui social, dove la curvilinea modella di origini albanesi ha fatto il botto di recente: 43mila followers in netto aumento su Instagram, come una legione in espansione continua. Merito di mamma e papà, va da sé, ma pure del maestro Paolo Sorrentino. Proprio lui: il regista Premio Oscar che ha voluto la Jakic nel suo ultimo capolavoro, Loro. Niente male davvero per una ragazza arrivata in Italia, dall’Albania, all’età di tre anni appena, cresciuta a pane e pallone, che non ha mai nascosto il suo amore per i colori bianconeri. Alla maglia della Juve Beniada ha perfino dedicato un sexy set fotografico che per i tifosi è diventato subito cult…

«I miei mi volevano calciatrice, poi però all’età di sei anni la passione per la danza ha avuto il sopravvento – ci racconta questa super-ragazza venuta da non troppo lontano, cresciuta nel ravennate, dagli occhi chiarissimi e dalla simpatica parlata romagnola – . Oh, sia chiaro: sarei potuta diventare un ottimo portiere per la Juventus! Soprattutto ora che non ci sarà più Gigi Buffon, chissà se troveremo mai un erede alla sua altezza… Quel che è certo è che la Juve è e resterà la squadra più forte d’Italia». Insomma, messa da parte la carriera da portiere, Beniada ha dovuto accontentarsi, si fa per dire, di quella di modella ed ora attrice… «Dopo il percorso universitario, mi sono trasferita a Milano per lavorare nella moda: qui ho avuto grandi soddisfazioni». Tanto grandi, che dalla passerella alla telecamera di Sorrentino il passo è stato relativamente molto breve. Ciak, si gira allora… e se poi alla Juve dovesse tornare utile un portiere, saprebbe già dove cercare.

