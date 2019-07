Boateng verso la Bundesliga: la Satta potrebbe rallentare la trattativa

Boateng sempre più vicino al ritorno in Bundesliga: la trattativa però potrebbe essere rallentata da Melissa Satta

Kevin Prince Boateng avrebbe deciso di ritornare in Bundesliga. L’attaccante del Sassuolo, dopo l’esperienza al Barcellona, sarebbe sempre più vicino all’Eintracht di Francoforte.

Trattativa che potrebbe andare in porto se non fosse per l’inserimento di Melissa Satta. La showgirl, da poco tornata insieme con il Boa, non vorrebbe dividere la coppia e difficilmente lo seguirà in Germania, secondo Sportmediaset. La trama si infittisce, e l’affare potrebbe saltare.