Bologna, Bani: «Vittoria meritata, non dobbiamo mollare mai»

Bologna, Bani commenta il successo contro la Sampdoria: «Abbiamo meritato la vittoria, non molliamo mai»

Il match winner della gara tra Bologna e Sampdoria, Andrea Bani, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

«Abbiamo meritato la vittoria, a parte i minuti dopo il pari in cui ci siamo abbassati e abbiamo subito gol, ma non molliamo mai. Non ci dobbiamo mai abbattere, dobbiamo giocare tutte le partite fino all’ultimo minuto perché si può vincere. Il gol? Noi difensori ci dobbiamo provare, se c’è l’opportunità di far gol meglio così».