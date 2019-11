Bologna, De Leo post Inter: «C’è rammarico, meritavamo. Sul rigore…»

Bologna, De Leo commenta la sconfitta contro l’Inter: «C’è rammarico per non aver preso punti. Il rigore? Si poteva andare a vedere»

Emilio De Leo, stretto collaboratore di Mihajlovic al Bologna, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro l’Inter. Le sue parole:

«C’è rammarico per non aver raccolto punti in una gara in cui avremmo meritato. Non ho rivisto l’episodio del rigore, penso che sarebbe stato giusto rivederlo al monitor per il momento topico della gara. Per il resto non possiamo imputare troppo al gruppo che ha fatto una prestazione coraggiosa. Siamo tutti ben concentrati su quello che stiamo facendo. Prima o poi raccoglieremo punti».