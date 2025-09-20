Bologna Genoa 0-0 LIVE: Doppio miracolo di Skorupski - Calcio News 24

Bologna News
Bologna Genoa 0-0 LIVE: Doppio miracolo di Skorupski
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Genoa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
BOLOGNA GENOA CRONACA E DIRETTA LIVE
PRIMO TEMPO
Primi 45 minuti che vedono il Genoa attaccare e sfiorare più volte il goal prima con Ellertsson e Martin: quest’ultimo con una conclusione ben bloccata da SKorupski. Dall’altra parte un Bologna abbastanza macchinoso che riesce a produrre solo in minima parte il gioco. Uno 0-0, per 45 minuti, scritto nella pietra.
SECONDO TEMPO
Ripresa ancora con il Genoa in avanti considerando ovviamente il pressing sulle fasce. Ancora una volta ci mette la mano Skorupski a salvare due volte: prima su Ellertsson e poi su Colombo che a botta sicura sciupa una grande occasione.
