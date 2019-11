Bologna Inter, striscione dei tifosi nerazzurri per Mihajlovic

Come hanno fatto tutti i tifosi delle squadre che sono passate al Dall’Ara, anche i supporter dell’Inter hanno reso omaggio a Sinisa Mihajlovic, che da questa estate combatte contro la leucemia.

Prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, i tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione nei confronti del tecnico serbo augurandogli in bocca al lupo per una pronta guarigione.

✍️ | A TOUCH OF CLASS

"Keep going Sinisa, you're a great fighter, don't give up!"

A message for Sinisa #Mihajlovic from the #InterFans 🙏#BolognaInter 🖤💙🖤💙 pic.twitter.com/mhgJCCDY09

