Bologna, Soriano: «Dobbiamo dare qualcosa in più»

Bologna, Soriano affianca De Leo in conferenza stampa: «Con la Samp cercheremo di fare la nostra partita. Bisogna dare qualcosa in più»

Accanto ad Emilio De Leo, in conferenza stampa, è intervenuto anche Roberto Soriano. Ecco le parole del centrocampista del Bologna:

«Sampdoria? Cercheremo di fare la nostra partita come sempre, senza pensare al tipo di avversario. È mancato il gol, ho sbagliato anch’io e devo migliorare. Dobbiamo continuare con le prestazioni che abbiamo fatto fino adesso. E dare qualcosa in più, serve più creatività, dobbiamo mettere in campo tutto il nostro talento».