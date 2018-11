Lady Borja Valero: «Cristiano Ronaldo chi? Fiorentina-Juve 4-2? Mai esultato così tanto» – VIDEO

Rocio Rodriguez Reina, moglie di Borja Valero, torna su Fiorentina-Juventus 4-2. Ecco le sue dichiarazioni

Fiorentina–Juve evoca dolci ricordi nella mente di RocioRodriguezReina, moglie di Borja Valero. Il centrocampista dell’Inter ha vestito la maglia dei viola ed era presente in quel famoso Fiorentina-Juve 4-2. Rocio ha parlato al Corriere Fiorentino raccontando le sue sensazioni: «Il 20 ottobre del 2013, giorno di quel Fiorentina-Juve, ero incinta i Lucia di pochi mesi ma il ginecologo mi aveva detto di stare tranquilla perché avevo già le contrazioni. Ho saltato come mai prima, forse Lucia è nata così per questo, è tremenda. Tanti ricordi per quella gara, impossibile dimenticare. Borja quel pomeriggio era troppo felice, parlava tanto e di solito lui è uno freddo».

La moglie di Borja Valero ha poi parlato di Cristiano Ronaldo e di un possibile ‘favore’ dei viola all’Inter: «Ronaldo chi? In casa Valero quel nome è bandito. Quando ha lasciato il Real Alvaro ci ha vietato di pronunciarlo. Era il suo idolo. Favore all’Inter? Speriamo che ci faccia questo regalo! Devono farsi trascinare dai tifosi che, sono sicura, daranno spettacolo. Anche all’Inter c’è rivalità contro la Juve, se ne sono accorti Alvaro e Lucia: quando hanno sentito che anche qua parlavano male della Juve si sono sentiti a casa».