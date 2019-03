Nuovo flirt per Marco Borriello: l’ex attaccante paparazzato con la nobile Bianca Brandolini d’Adda, ex fidanzata e cugina di Lapo Elkann

Appesi definitivamente gli scarpini al chiodo, Marco Borriello ha tutto il tempo per dedicarsi alla sua più grande passione: le donne. Di recente l’ex attaccante di Milan, Juventus e Roma (tra le altre), attualmente direttore sportivo dell’Ibiza, squadra in cui ha concluso qualche mese fa la carriera, è stato infatti paparazzato con una nuova fiamma. Non una qualsiasi per la precisione, ma l’influencer, modella e stilista di nobili origini Bianca Brandolini d’Adda, meglio conosciuta alle cronache rosa per essere l’ex fidanzata (ma anche la cugina) di Lapo Elkann. Borriello e la Brandolini, come rivelato da Chi, sono stati beccati a cena insieme in un noto ristorante milanese e poi, successivamente, mentre entravano insieme in un hotel del centro.

Dopo la love story ormai datata con Belen Rodriguez e quella più recente, ma mai confermata, con un’altra influencer, Gilda Ambrosio, Borriello avrebbe dunque fatto breccia nel cuore della 31enne Bianca, figlia della principessa francese di origini brasiliane Georgina de Faucigny-Lucinge et Coligny e del conte italiano Tiberto Ruy Brandolini d’Adda, nonché nipote di Cristiana Agnelli, sorella di Gianni. Insomma, dopo anni passati tra spogliatoi e campi da gioco, si direbbe il bel Marco abbia deciso di cambiare drasticamente le proprie frequentazioni.