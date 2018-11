Bruna si tatua un cuore dove non batte il sole: dedica a Neymar? – VIDEO e FOTO

Bruna Marquezine e Neymar si sono lasciati (un’altra volta): la modella e attrice brasiliana, subito dopo la rottura, è corsa dal tatuatore per una dedica speciale. A chi? Indovinate…

Cinque anni di relazione e ben quattro addii: tutto si può dire della coppia composta da Neymar e Bruna Marquezine, tranne che non abbia fatto parlare di sé. Adesso però la storia d’amore tra l’attaccante del Paris Saint-Germain e la modella e attrice brasiliana sarebbe davvero finita (per volontà dello stesso Neymar) secondo i bene informati. Eppure… c’è ancora una cosa che potrebbe legare i due: un tatuaggio. Per la precisione un cuore (inteso proprio come organo, non come simbolo) che la Marquezine avrebbe inciso sul lato B (sul lato del lato B, usando un gioco di parole, come lei stessa ha specificato).

A chi sarebbe dedicato il tatuaggio in questione? Proprio allo stesso Neymar, sussuranno alcune fonti vicine alla 23enne showgirl brasiliana. A dimostrazione di ciò il fatto che, in verità, il cuore sarebbe celato nella maggior parte delle occasioni dalla parte inferiore del bikini, come a non volerlo mostrare a tutti. Messaggio nascosto o no al suo Neymar, fatto sta che la stessa Bruna ha deciso di rendere pubblico il nuovo tattoo tramite un post cliccatissimo su Instagram: una parola è troppa e due sono poche, direbbe qualcuno.