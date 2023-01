Buffon orgoglioso del Parma: «Dato tutto per un sogno» – 📸

Gigi Buffon orgoglioso del suo Parma dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia e l’impresa sfiorata contro l’Inter

Per Gianluigi Buffon è stata una serata quasi perfetta. Impreziosita dal miracolo al minuto novantuno su Edin Dzeko, che in controbalzo di sinistro aveva praticamente trovato il gol vittoria prima dei tempi supplementari. Il portiere del Parma non ha quindi nascosto tutto il proprio orgoglio per la prestazione dei crociati a San Siro.

Abbiamo lottato per inseguire un sogno.

Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato.

Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore.

Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!

🟡🔵 pic.twitter.com/el4KFdgYmc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 10, 2023

